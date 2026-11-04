محللون يتوقعون تقلبات أكثر حدة في العامين الأخيرين من ولاية ترامب

كانت الولاية الثانية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حافلة بالأحداث، لكن العامين الأخيرين من ولايته قد يشهدان تقلبات أكثر حدة إذا ما فقد الجمهوريون سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.

بدءاً من احتمال استئناف الضربات على إيران، وصولاً إلى الطعون الانتخابية والتصدي للتحقيقات التي يجريها الديمقراطيون، قد تتضمن استراتيجية ترامب في مرحلة ما بعد هذه الانتخابات إثارة اضطرابات على كل الأصعدة.

ويحذر محللون من أن ترامب في مرحلة «البطة العرجاء» من رئاسته قد يكون أكثر انتقامية من أي وقت مضى.

وقال مدير كلية الإعلام والشؤون العامة في جامعة جورج واشنطن، بيتر لوج: «أشك في أن الرئيس ترامب سينسحب بهدوء من المشهد».

وأوضح: «لا يوجد في التاريخ ما يشير إلى أنه سيقول لقد هُزمت، وقتي انتهى، ففي كل مرة يُحشر ترامب في الزاوية كان يرفع صوته أكثر».

لطالما اعتبر ترامب نفسه مقاتلاً، وهو أوضح أنه سيتبنى النهج ذاته إذا فاز الديمقراطيون بأحد مجلسي الكونغرس أو بكليهما.

وقال لبرنامج «بودكاست» تابع لصحيفة «نيويورك بوست»: «أعتقد أن أداءنا سيكون رائعاً، لكن إذا لم نحقق الفوز فسأستخدم حق النقض (الفيتو) على كل شيء، وبعدها سيأتون إلينا، ومن المرجح أننا سنبرم صفقات».

ويقول البيت الأبيض إنه مستعد أيضاً للتصدي لأي تحقيقات أو إجراءات عزل قد يطرحها الديمقراطيون ضده.

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة «تايم»: «من المحتمل أن يلاحقوني، وسألاحقهم أنا أيضاً»، كما قد يعمد ترامب إلى توجيه وزارة العدل للتحقيق مع الديمقراطيين الذين يجرون تحقيقات حوله.

كذلك قد يتدخل ترامب - الذي طعن في خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من دون أي أساس - في انتخابات التجديد النصفي أيضاً، من خلال الاعتراض على عمليات فرز بطاقات الاقتراع، أو تأخير المصادقة على نتائج السباقات الانتخابية المتنازع عليها.

وتعد السياسة الخارجية المجال الوحيد الذي لايزال يتمتع فيه الرؤساء الأميركيون، في الفترة الأخيرة من ولايتهم، بصلاحيات واسعة النطاق، فقد يستأنف ترامب عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، رغم أنه بدا كأنه يشير عشية الانتخابات إلى أن إجراء محادثات جديدة قد يفضي إلى التوصل لاتفاق مع طهران.

وقال راين هاس من معهد «بروكينغز إنستيتيوت»: «لا أعتقد أنه يريد أن يُذكر في إرثه كداعية حرب، يريد أن يترك وراءه أميركا أكثر قوة».

ويحب ترامب أن ينظر إليه كخبير في إبرام اتفاقات سلام، ومن المرجح أن يواصل الضغط على أوكرانيا للموافقة على تسوية مع روسيا.

وفي الوقت ذاته سيواصل ترامب السعي نحو تحقيق انفراجة في العلاقات مع رئيسين يراهما ندين له من القوى العظمى، هما الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين.

ويحتمل أن يلتقي الثلاثة في قمة تعقد بالصين، في وقت لاحق من هذا الشهر.

ورأى هاس أنه من المرجح أيضاً أن تواصل الولايات المتحدة تقليص انخراطها مع بعض حلفائها في حلف شمال الأطلسي «الناتو» وغيرهم من الحلفاء الغربيين، بل حتى إنها قد تعمل على تسريع هذه العملية.

أما في ما يتعلق بالتجارة، فمن المرجح أن يبقى ترامب «نشطاً دون هوادة»، كما يتجلى في عدائيته أخيراً تجاه كندا، وفق هاس.

ويحب ترامب أن يكون محط الأنظار، ومن المستبعد أن يروق له تحول الاهتمام نحو خلفاء محتملين في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2028.

واتخذ ترامب موقفاً يتسم بالكثير من الغموض حيال دعم أي من نائبه جاي دي فانس أو وزير الخارجية ماركو روبيو لتولي المنصب، لكن ترامب توقف إلى حد كبير عن التلميح إلى إمكان الترشح لولاية ثالثة، وهو أمر يحظره الدستور.

وعلى غرار أشخاص آخرين يستعدون للتقاعد، قد يختار ترامب التركيز على مشاريع الترميم والإصلاحات، ففي خطابه الختامي لانتخابات التجديد النصفي، لم يكد يتحدث ترامب في السياسة وتطرق بدلاً من ذلك إلى تجديد «بركة الانعكاس» المجاورة لنصب لنكولن التذكاري وخطط أخرى لتجميل واشنطن.