ترامب: لست من المعجبين بزيلينسكي.. التعامل معه أصعب من التعامل مع بوتين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيوزماكس"، إن فلاديمير زيلينسكي باع الأسلحة التي أرسلها سلفه جو بايدن ولا يسعى إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا.

وقال ترامب: "إنه لا يريد تسوية. يقول إنه يريد تسوية، لكنه لا يريدها. أنا لست من المعجبين بزيلينسكي. لقد دمروا هذا البلد".

وأضاف: "زيلينسكي ليس الشخص الذي يجب أن نتعامل معه".

وتابع الرئيس الأميركي: "أعتقد أننا بحاجة إلى انتخابات... وبصراحة، أعتقد أن فلاديمير زيلينسكي موجود في السلطة منذ فترة طويلة".

وشبّه ترامب زيلينسكي بمؤسس السيرك المتنقل في القرن التاسع عشر، بي. تي. بارنوم. الذي يرتبط اسمه بالبائع الماكر ومنظم عروض. وقال: "أطلق عليه اسم بي. تي. بارنوم".

وفي إشارة إلى الانتخابات في أوكرانيا ذكر ترامب: "أعتقد أن الوقت قد حان لذلك. إذا كانوا يريدون تسوية هذه القضية".

وأشار إلى أن "التعامل مع زيلينسكي أصعب من التعامل مع بوتين".

كما تساءل ترامب: "أين الأموال التي أرسلناها إلى أوكرانيا؟ أين المعدات؟ الناس باعوهم، بايدن أعطاهم صواريخ، وتم بيعها في السوق المفتوحة بعد إرسالها إلى أوكرانيا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان النزاع الأوكراني سينتهي قبل نهاية ولايته الرئاسية الثانية في يناير 2029، صرح ترامب: "يجب أن ينتهي هذا قريبا".