ترامب يلغي البث المباشر لإعدام مدان بقتل 13 شخصاً في أميركا

قرر الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب إلغاء البث المباشر المزمع لعملية إعدام الرائد ‌السابق في ​الجيش الأميركي الذي قتل 13 شخصاً في قاعدة فورت هود، قائلا اليوم الخميس إنه نقض قرار وزير الدفاع الذي كان يعتزم تحويل العملية إلى مشهد علني.

وكان وزير الدفاع بيت هيغسيث أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن نضال حسن سيُنفذ بحقه قرار الإعدام رميا بالرصاص في الثالث من ديسمبر في فورت هود ‌بولاية تكساس، حيث نفذ حسن الهجوم عام 2009، وفاجأ هيغسيث كثيرين بقوله إن الإعدام سيبث على الهواء مباشرة. ‌ولا يعرف عن أي دولة أخرى أنها ‌تبث عمليات الإعدام القضائية عبر التلفزيون أو البث ‌المباشر.

وكتب ترامب في منشور ‌على منصات التواصل الاجتماعي "أعتقد أن بث عملية الإعدام ليراها الجميع كان ​من الممكن أن ‌يكون رادعا ​قويا للعالم ليشهد كيف تتعامل أميركا مع الإرهابيين والحثالة أمثال حسن، لكن الكثير من الأشخاص الطيبين ذوي النوايا الحسنة يفضلون ألا يشاهدوا موته، ​سواء عبر البث المباشر أو أي وسيلة مرئية أخرى". وأضاف "سيموت، كما هو مقرر، رميا بالرصاص، لكن هذا الحدث لن يبث".

وسيتمكن أقارب ضحايا حسن من حضور عملية الإعدام شخصيا إذا اختاروا ذلك، وفقا لما هو متبع في عمليات الإعدام الأميركية.

وثبتت إدانة حسن، وهو طبيب نفسي سابق في الجيش الأميركي، في محاكمة عسكرية بقتل 13 ‌شخصا بالرصاص في فورت هود بولاية تكساس عام 2009.

وكان هيغسيث قد ​قال إن بث عملية الإعدام ضروري لضمان إدراك الناس أن "هناك عواقب وخيمة لهذه الأنواع من الأمور".