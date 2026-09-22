سناتور جمهوري يطالب بتحقيق في تمويل رجل أعمال روسي لحفلات مرتبطة بزواج نجل ترامب

دعا العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي جون كيرتيس الثلاثاء إلى فتح تحقيق في الكونغرس في شأن تَكَفُّل رجل أعمال روسي تمويل احتفالات أُقيمت على هامش زواج دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورأى السناتور كيرتيس الذي يمثّل ولاية يوتا في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي يشكّل ضغطا إضافيا داخل معسكر الجمهوريين في شأن هذه المسألة، أن "آلة لتحميص الخبز تُعَدّ هدية زفاف، أما حفلة على جزيرة خاصة يدفع تكلفتها ثري مرتبط بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهذا أمر مختلف تماما".

وكان دونالد ترامب جونيور وزوجته بيتّينا أعلنا الأسبوع الماضي على إنستغرام أن "الصديق العزيز" لهما عمر كريمليف "تبرّع بسخاء بسهرتين مذهلتين" تخلّلتهما احتفالات في جزر باهاماس في مايو.

ثم أفاد الرئيس دونالد ترامب الجمعة بأن نجله سدّد النفقات التي تكبّدها الثريّ المقرّب من الكرملين، بعدما أُثيرت مخاوف من خطر تأثير أجنبي على عائلته.

وقال "أحد أصدقائه نظّم له حفلة زفاف. هذا أمر شائع جدا، لقد سمعت عن كثير من الأشخاص الذين ينظمون حفلات زفاف، وأنا نفسي نظّمت الكثير منها". وأضاف "كما فهمت، فقد أعاد له المال".

لكن هذا التوضيح لم يكن كافيا لتهدئة الجدل.

وفي رسالة وجّهها كيرتيس الثلاثاء إلى اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، طالبها "بالشروع في تحقيق في شأن استخدام علاقات عائلة الرئيس لتحقيق مكاسب مالية خاصة، أو الحصول على معاملة تفضيلية"، وأشار إلى وجوب استدعاء دونالد ترامب جونيور للشهادة.

كذلك، دعا السيناتور الجمهوري إلى إعادة فتح تحقيق برلماني في أنشطة هانتر بايدن، نجل الرئيس الديموقراطي جو بايدن.