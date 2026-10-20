بيسنت: ليس بإمكان مجلس النواب إذا قاده ​الديمقراطيون فعل الكثير لوقف سياسة ترامب

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت ​بيسنت اليوم الثلاثاء إنه ليس بإمكان مجلس ‌النواب إذا قاده ​الديمقراطيون فعل الكثير لوقف سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف في مقابلة مع قناة (2واي) التلفزيونية قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر "أعتقد أن التحركات محدودة جدا".

وتابع "لدينا صلاحيات جمركية متينة جدا"، في إشارة إلى معارضة الديمقراطيين لفرض ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق على سلع مستوردة من دول حول العالم.

ويتحدد مستقبل السيطرة على الكونغرس مع توجه ‌الناخبين إلى صناديق الاقتراع في الثالث من نوفمبر لاختيار أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وحكام الولايات. ويتمتع ‌الحزب الجمهوري حاليا بأغلبية ضئيلة في كل من ‌مجلسي الشيوخ والنواب.

وتأتي هذه الانتخابات في الوقت ‌الذي تراجعت فيه شعبية ‌ترامب بسبب طريقة تعامله مع ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الحرب التي شنتها الولايات ​المتحدة وإسرائيل على ‌إيران وأدت ​إلى زيادة أسعار الوقود.

وذكر بيسنت أن جهود وزارة الخزانة لعزل إيران اقتصاديا تؤتي ثمارها.

وأضاف "لم نشهد أي عمليات تحميل في منشأة النفط الإيرانية بجزيرة خرج ​منذ أغسطس. لا يوجد لدى إيران حاليا أي نفط في البحر".

وتابع يقول "بدأ الذعر يتسلل... لا أعرف ما إذا كان الأمر سيستغرق أربعة أم ثمانية أسابيع أخرى، لكن في مرحلة ما، سينحرف اقتصادهم عن المسار الطبيعي".