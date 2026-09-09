ترامب: حرب ⁧‫إيران‬⁩ ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ‌ترامب ‌اليوم الأربعاء عن اعتقاده بأن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية ، وقال لا نسعى لإتفاق مع ايران الآن ولكن قد تحدث مفاوضات. وتابع ترامب: أقوم بما هو أكبر من الاتفاق النووي.

وقال الرئيس الأميركي إن ‌أسعار ‌النفط ​ستنخفض ‌بعد ​انتخابات التجديد النصفي ​للكونغرس المقررة في نوفمبر.

‌من جهة أخرى أوضح ترامب إنه أجرى محادثة رائعة مع الرئيس الروسي فلاديمير ‌بوتين، وأن الزعيم ‌الروسي يرغب في ‌التوصل إلى اتفاق ‌لإنهاء الحرب ‌في أوكرانيا.

وقال ​ترامب لصحفيين ‌قبل ​صعوده طائرة الرئاسة ​المتجهة إلى دالاس لحضور مؤتمر للحزب الجمهوري "يرغب في التوصل إلى اتفاق، وإذا كان "الرئيس الأوكراني فولوديمير ‌زيلينسكي يرغب في ​ذلك أيضا، فسيكون ذلك رائعا". وأضاف أن بوتين وزيلنسكي سئما من القتال ويمكن أن يعقدا اجتماعا ثنائياً.