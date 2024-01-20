كوريا الجنوبية الخامسة في تصنيف الجيوش عالمياً

احتلت كوريا الجنوبية المركز الخامس عالمياً في تصنيف القوة العسكرية لـ«غلوبال فاير باور»، في الوقت الذي احتلت فيه كوريا الشمالية المرتبة الـ36.

وأظهر موقع «غلوبال فاير باور» العالمي المختص بالشأن العسكري للدول في تصنيفه السنوي لعام 2024 الصادر أخيراً، أن كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الخامسة من بين 145 دولة. وارتفع ترتيبها درجة واحدة عن العام السابق. وتعتمد حسابات التصنيف على أكثر من 60 عاملاً، وتراوح فئاتها من القوة العسكرية والوضع المالي إلى القدرات اللوجستية والجغرافيا.

وتصدرت الولايات المتحدة التصنيف، وتلتها روسيا والصين ثم الهند.