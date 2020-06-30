تأجيل تطبيق توحيد تعرفة المياه في الأردن

المصدر: عن «الرأي» الأردنية

تقرر تأجيل تطبيق توحيد تعرفة أثمان المياه، للأول من شهر أكتوبر المقبل على الاشتراكات التي يتم محاسبتها على حساب تعرفة الشركات، وإلى الأول من يناير من عام 2021 المقبل، للاشتراكات التي تحاسب على حساب تعرفة سلطة المياه.

وكان من المقرر أن يتم تطبيق التعرفة على الجميع في الأول من يوليو المقبل، غير أن لجنة تم تشكيلها لدراسة آلية تطبيق توحيد التعرفة في كافة محافظات المملكة، ورفعت تقريرها لوزير المياه والري رائد أبوالسعود قبل نحو أسبوعين، أوصت بتأجيل تطبيق توحيد التعرفة، لمعالجة التشوهات التي حدثت في فوترة الكميات من بداية العام الجاري ولغاية نهاية مايو، ولكل الاشتراكات سواء التابعة لسلطة المياه أو التابعة للشركات، والتي تم تقديرها نظراً للظرف السائد في تلك الفترة وهو جائحة كورونا. وتبيّن للجنة «أن تطبيق توحيد التعرفة على الاشتراكات التي يتم محاسبتها على تعرفة الشركات، لا يترتب عليه رفع ملموس لأثمان المياه وقيم الفواتير».

كما تبين للجنة أن «تطبيق التعرفة على الاشتراكات التي يتم محاسبتها على تعرفة سلطة المياه، يترتب عليه أثر مالي بقيم الفواتير، وذلك بسبب الاختلاف في قيم الفواتير بين تعرفة الشركات وتعرفة السلطة».

وأوصت في تقريرها بتطبيق توحيد التعرفة بدءاً من الأول من أكتوبر المقبل للمشتركين الذين تتم محاسبتهم على حساب تعرفة الشركات - مياهنا والعقبة واليرموك - لسببين: الأول معالجة التشوهات التي حدثت في فوترة الكميات من بداية العام الجاري ولغاية نهاية مايو الماضي، وذلك بسبب الظرف السائد آنذاك وهو جائحة «كورونا»، والسبب الثاني لمعالجة تلك التشوهات خلال ثلاثة أشهر بدءاً من يونيو الجاري حتى نهاية سبتمبر المقبل. وأضافت اللجنة أن تطبيق توحيد التعرفة للمشتركين التابعين لسلطة المياه في الأول من أكتوبر المقبل سيترتب عليه ارتفاع كبير في قيم الفواتير، وذلك بسبب ارتفاع كميات الاستهلاك في فصل الصيف.

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