«كهرباء دبي» تطور تصميماً رقمياً موحداً لمحطات نقل الطاقة

طوّرت هيئة كهرباء ومياه دبي، وفق أعلى معايير الاعتمادية والجودة، تصميماً موحداً ومحسّناً رقمياً لمحطات نقل الطاقة بجهد 132 كيلوفولت، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية الكهربائية في دبي ومرونتها، ومواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة.

ويسهم التصميم الجديد في تسريع مراحل تصميم وتنفيذ المحطات، وتوحيد المعايير الهندسية والفنية، ورفع كفاءة إدارة مشاريع نقل الطاقة، كما أسهم تطبيقه في خفض المدة الإجمالية لتصميم وتنفيذ المحطات، وتقليص كُلفة التنفيذ، ما أهّل هذه الممارسة، المنبثقة عن قطاع نقل الطاقة في الهيئة، للحصول على تصنيف ستة نجوم ضمن «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات».

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تؤكد هذه المشاريع الاستراتيجية، وفق هذا النهج الرقمي المتكامل، التزام الهيئة بتطلعات القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر استدامة على مستوى العالم»، وأضاف: «لا يُعدّ التصميم الموحد والمحسّن رقمياً لمحطات نقل الطاقة بجهد 132 كيلوفولت مجرد تطوير هندسي أو تشغيلي، بل يُشكّل ركيزة استراتيجية في مسيرة التحول الذكي لقطاع الطاقة في دبي».

وعلى مستوى التطبيق، أسهم التصميم الرقمي الموحد في دعم وتطوير 90 محطة نقل رئيسة بجهد 132 كيلوفولت، تم تدشين 23 محطة منها حتى نهاية النصف الأول من عام 2026.

وحققت هذه الممارسة نتائج ملموسة، شملت تقليص المدة الإجمالية لتصميم وتنفيذ المحطات بأكثر من شهرين، وخفض كُلفة المحطة الواحدة بنحو خمسة ملايين درهم، إلى جانب خفض استهلاك الطاقة السنوي بما يعادل 182 ميغاواط ساعة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعادل 447.24 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما أسهم التصميم الجديد في تقليل مكونات المحطة من خلال الاستغناء عن نحو 8000 قطعة إلكترونية، و140 كيلومتراً من أسلاك التوصيل النحاسية.