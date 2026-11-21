استعرضت غرف دبي منصة «تشامبر إيه آي هب» (Chamber AI Hub)، التي تضم حالياً 22 مساعداً ذكياً متخصصاً في سبعة مجالات وظيفية، مع خطة لزيادة عددها إلى 100 مساعد، بهدف مساعدة الشركات على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مهامها التشغيلية والإدارية.

وجاء استعراض المنصة خلال مشاركة غرف دبي في «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري.

ووفقاً لغرف دبي، تعد المنصة، التي أطلقتها أخيراً، أول منصة رقمية لمساعدي الذكاء الاصطناعي مخصصة للشركات والأعمال على مستوى غرف التجارة عالمياً، وتتيح للشركات العاملة في دبي استخدام أدوات جاهزة لتنفيذ مجموعة من المهام وتطوير عملياتها.

وتغطي المساعدات الذكية سبعة مجالات هي: الامتثال، والمشتريات، والعمليات، والخدمات المالية، والمبيعات، والموارد البشرية، والخدمات اللوجستية، بما يتيح للشركات اختيار الأدوات المناسبة لطبيعة أعمالها واحتياجاتها.

وتشمل المهام التي صُممت المساعدات لتنفيذها البحث عن الموردين وتقييم عروضهم، ومتابعة مخاطر سلاسل التوريد، ومراجعة العقود، ومطابقة الفواتير مع أوامر الشراء، وإعداد المقترحات التجارية، وفرز السير الذاتية، وتصنيف العملاء المحتملين، والتعامل مع طلبات الدعم التقني.

وتتيح المنصة للشركات تجربة المساعد الذكي في بيئة اختبار قبل تفعيله، مع توفير رصيد مجاني عند بدء الاستخدام، وإمكانية الاشتراك لاحقاً في باقات تتناسب مع حجم الاستخدام. كما توفر لوحات لمتابعة مستويات الاستخدام والتكاليف، وأداة لتقييم جاهزية الشركات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومؤشرات لقياس معدلات نجاح المساعدين في تلبية الطلبات، إلى جانب بوابة إدارية تتيح لمسؤولي الشركات متابعة استخدام فرق العمل لهذه الأدوات.

وفي سياق آخر، نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل للتعريف بخدمات منصة «كانفا» (Canva) للتصميم والاتصال المرئي، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمتاحة عبر منصة «تمكين الشركات» التابعة للغرفة.

وتتيح المبادرة للشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في غرفة تجارة دبي الحصول مجاناً على اشتراك لمدة عام في باقة «Canva Business»، للاستفادة من أدوات التصميم وإنتاج المحتوى المرئي وتطوير حضورها الرقمي.

وتشمل الخدمات إنشاء تصاميم لمنصات التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والمواقع الإلكترونية ومقاطع الفيديو، إلى جانب أدوات إعداد الهوية البصرية التي تساعد الشركات على توحيد علاماتها التجارية وتعزيز التعاون بين فرق العمل.

كما توفر المبادرة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل التصميم وإنشاء المحتوى دون الحاجة إلى خبرات متخصصة، مع إمكانية إضافة حسابات لما يصل إلى 50 موظفاً في الشركة الواحدة.

وتأتي المبادرتان ضمن جهود غرف دبي لتوسيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في مجتمع الأعمال، وتوفير تطبيقات عملية تساعد الشركات على تطوير عملياتها، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.