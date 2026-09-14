«نتفليكس» و«أمازون» و«يوتيوب».. عمالقة البث الرقمي يدشّنون تحالفاً جديداً دفاعاً عن «حقوق البث المشفر»

أعلنت شركات «نتفليكس» و«أمازون» و«يوتيوب»، اليوم الإثنين، تأسيس تحالف سياسي مشترك تحت اسم «إتاحة البث وحرية الاختيار»، في خطوة تستهدف توحيد جهود الضغط والدفاع عن مصالحها المشتركة، وسط تصاعد التدقيق التنظيمي في الولايات المتحدة حول انتقال حقوق البث الرياضي إلى المنصات الرقمية المدفوعة.

ووفقاً لموقع "أكسيوس"، يخضع التحالف الجديد لإدارة تكتل «تيك نت»، الذي يمثل كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية. وأوضح التكتل في بيان رسمي أن المبادرة تهدف إلى الدفع باتجاه «سياسات محايدة تكنولوجياً تشجع الابتكار الترفيهي»، وتتيح لخدمات البث مواصلة الاستثمار في إنتاج المحتوى المتنوع، لا سيما البث المباشر للمنافسات الرياضية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فتح وزارة العدل وهيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية تحقيقاً مشتركاً لإعادة تقييم «قانون البث الرياضي» الصادر عام 1961، والذي يمنح الاتحادات الرياضية استثناءً من قوانين مكافحة الاحتكار لبيع حقوق البث بصورة جماعية.

وكان رئيس الهيئة، بريندان كار، قد تساءل علناً عما إذا كان هذا الإعفاء قد تسبب في حجب البطولات الكبرى خلف جدران الاشتراكات الرقمية المشفرة، في وقت أشارت فيه تقارير إلى ضلوع شبكة «فوكس» التلفزيونية في قيادة حملة ضغط تدعو لتقييد هيمنة المنصات الرقمية.

ويعكس التحالف نمطاً تنظيمياً متزايداً تلجأ إليه منصات البث الرقمي؛ إذ تدفعها تباينات المصالح بين شركاتها الأم إلى تشكيل تكتلات مرنة ومؤقتة تركز على قضايا بعينها بدلاً من الانضواء تحت مظلة نقابية موحدة، وهو ما تكرر عام 2023 عند تأسيس «تحالف ابتكار البث» لمواجهة ضغوط القنوات التلفزيونية المحلية أمام الهيئات الفيدرالية.