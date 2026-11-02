«أراضي دبي» تتيح خدمة «إيجاري» بحلتها المطوّرة عبر تطبيق «دبي الآن»

أتاحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خدمة "إيجاري" بحلتها المطوّرة عبر تطبيق "دبي الآن"، بما يوفّر للمتعاملين تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً ضمن منصة حكومية موحّدة وموثوقة.

وتتيح الخدمة المُطوّرة للمتعاملين إنشاء عقد الإيجار وتسجيله ضمن نفس الإجراء، وإصدار شهادة "إيجاري" فور اعتماد العقد، إلى جانب تجديد العقود أو إلغائها بطريقة تفاعلية بين المالك والمستأجر باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS)، بما يعزز سرعة الإنجاز ويرفع مستويات الأمان والشفافية في جميع مراحل العلاقة الإيجارية.

كما تتيح خدمة إيجاري المطورة للمتعاملين سداد مبلغ التأمين الخاص بهيئة كهرباء ومياه دبي مباشرةً ضمن الرحلة الرقمية نفسها، مما يمكّنهم من تفعيل خدمات الكهرباء والمياه للعقار بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار التعاون المستمر والتكامل الرقمي بين هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يعزز مفهوم «الحكومة الواحدة» ويرتقي بتجربة المتعاملين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تبنّي دائرة الأراضي والأملاك في دبي لسياسة "خدمات 360" لحكومة دبي، الهادفة إلى تقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة تتمحور حول المتعامل وتواكب تطلعاته، من خلال تقليل الإجراءات وتوحيد الخدمات ضمن رحلة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة. ويعكس تطوير خدمة "إيجاري" عبر تطبيق "دبي الآن" هذا التوجه، عبر تمكين المتعامل من إنجاز عدة إجراءات ضمن مسار واحد واضح وسريع، بما يعزز جودة الحياة وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.

كما ينسجم هذا التطوير مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي الرقمية، من خلال تعزيز تكامل الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في تقديم تجارب حكومية ذكية وسلسة.

وقال محمد البدواوي المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: "يمثل إطلاق خدمة (إيجاري) عبر (دبي الآن) خطوة جديدة في مسار تطوير الخدمات العقارية الرقمية في دبي، حيث نواصل العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم تجربة أكثر تكاملاً وسلاسة للمتعاملين بالتعاون مع شركائنا الإستراتيجيين. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤيتنا الرامية إلى توحيد رحلة المتعامل ضمن منصة حكومية موثوقة، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويرفع مستويات الشفافية، ويوفر تجربة رقمية آمنة وتفاعلية تواكب تطلعات مجتمع دبي".