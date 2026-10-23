إشعارات استباقية ترصد تسربات المياه وتنبه إلى زيادة استهلاك الطاقة

أعلنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء استكمال التحول الشامل إلى استخدام العدادات الذكية للمياه والكهرباء لدى متعامليها في الدولة، بنهاية العام الماضي، مع إنجاز تركيب نحو مليون عداد ذكي، في خطوة تدعم تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز كفاءة إدارة الاستهلاك.

وقال رئيس إدارة العدادات الذكية في الشركة، المهندس عبدالرحمن محمد، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي اختتم أعماله في دبي، أمس، إن العدادات الذكية أسهمت في توفير مزايا إضافية للمتعاملين، وفتحت المجال أمام تطوير خدمات جديدة تعتمد على تحليل بيانات الاستهلاك وإرسال التنبيهات الاستباقية.

وأضاف أن الشركة بدأت تطبيق منظومة الإشعارات الذكية الاستباقية، خلال النصف الثاني من العام الجاري، بهدف تنبيه المتعاملين إلى عدد من المؤشرات المرتبطة بالاستهلاك، بما يساعدهم على التعامل معها مبكراً، والحد من الآثار المترتبة عليها.

وأوضح أن من أبرز هذه الخدمات رصد تسربات المياه والكشف المبكر عنها، وإخطار المتعاملين بها بسرعة قبل تفاقمها، بما يسهم في الحد من هدر المياه، وتقليل التكاليف المحتملة الناتجة عن استمرار التسربات.

وأشار محمد إلى أن الخدمات تشمل أيضاً قياس معدلات استهلاك الطاقة بدقة، وتنبيه المتعاملين عند رصد مستويات استهلاك تتجاوز معدلاتهم الشهرية المعتادة، بما يتيح لهم مراجعة أنماط الاستهلاك، والتعرف إلى العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع الفواتير.

وأكد أن «الاتحاد للماء والكهرباء» تواصل تطوير هذه الخدمات والتوسع في نطاقها، بما يوفر قيمة مضافة للمتعاملين، ويعزز قدرتهم على متابعة استهلاك المياه والكهرباء وإدارته بكفاءة أكبر.

كما أكد أن الشركة تواصل دعم التوسع في الخدمات الذكية والرقمية، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو توظيف التقنيات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتوسيع نطاق استخدامها في مجالات متعددة.