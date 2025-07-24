سكان «توفالو» يتقدمون لـ «تأشيرة المناخ» في أستراليا

يسعى 82% من سكان أرخبيل «توفالو»، الواقع جنوب غرب المحيط الهادئ، والمهدد بارتفاع منسوب مياه البحر، إلى الحصول على «تأشيرة المناخ» التي تُمكّنهم من العيش في أستراليا بموجب معاهدة وُقّعت عام 2024.

وتُقدم أستراليا تأشيرات لمواطني «توفالو» بموجب معاهدة «اتحاد فاليبيلي»، التي وصفتها كانبيرا بأنها «الاتفاق الأول من نوعه في العالم».

وقالت البعثة الدبلوماسية الأسترالية في توفالو في بيان: «لقد تلقينا اهتماماً كبيراً جداً، وقد بلغ عدد الطلبات 8750 طلباً»، ويُمثّل هذا الرقم 82% من أصل 10 آلاف و643 نسمة مسجلين في الأرخبيل، وفقاً لأرقام عام 2022.