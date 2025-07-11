وفد هندي يزور أميركا قريباً لإجراء محادثات تجارية

قال وزير التجارة الهندي، بيوش جويل، إنه من المتوقع أن يزور وفد هندي الولايات المتحدة قريباً لإجراء محادثات تجارية، في وقت تسعى الدولتان إلى تسوية الخلافات المتعلقة بالرسوم الجمركية على مكونات السيارات والصلب والسلع الزراعية.

وكان جويل أكد، قبل أيام، أن بلاده لن تبرم اتفاقاً إلا بما يخدم مصالحها الوطنية.

وتعد الهند من بين دول قليلة لاتزال تتفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري، في خضم تصعيد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حربه التجارية، مع التهديد بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.