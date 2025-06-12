ماسك: تجاوزتُ الحدود مع ترامب

أعرب الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الذي كان مستشاراً للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، عن أسفه لبعض الانتقادات الأخيرة التي وجّهها للرئيس الأميركي في إطار السجال العلني الأخير بينهما. وكتب ماسك على منصة «إكس»: «أشعر بالأسف على بعض منشوراتي المتعلقة بالرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي.. تجاوزتُ الحدود». جاء ذلك بعد أيام من تهديد ترامب لقطب التكنولوجيا بـ«عواقب وخيمة»، إذا سعى إلى دعم طعون ضد المشرعين الجمهوريين الذين سيصوتون لمصلحة إقرار مشروع قانون الميزانية المثير للجدل في الكونغرس. وكانت انتقادات ماسك الحادة لمشروع قانون ترامب للموازنة أثارت خلافاً كبيراً بينهما الأسبوع الماضي.