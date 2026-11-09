«تفاؤل جيل الألفية» يعود مع فوز الديمقراطيين

منذ فوز الديمقراطيين الساحق في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، الثلاثاء الماضي، تجتاح منصات التواصل الاجتماعي موجة حنين إلى الماضي، على وقع الحديث عن «تفاؤل جيل الألفية»، في توجه يعيد إلى الذاكرة روح الأمل التي طبعت أواخر العقد الأول من الألفية وبدايات العقد الماضي.

وتحصد الفيديوهات والمنشورات التي تتناول الصور الساخرة المعبّرة عن هذا التوجّه مئات آلاف المشاهدات، إذ تحتفي بأزياء وموسيقى ومظاهر تلك الحقبة التي شكّلت ملامح شباب جيل الألفية، مثل الجينز الضيّق والقلادات التي تحمل شكل البوم وأغاني التصفيق والدق بالأقدام.

وبالنسبة للعديد من المنتمين إلى جيل الشباب المعروف بـ«الجيل زد»، ممن تراوح أعمارهم حالياً ما بين 18 و29 عاماً ويطلق عليهم «زومرز» (Zoomers)، حملت انتخابات الثلاثاء نفحة من النشوة ذاتها التي عاشها الجيل السابق أو «جيل الألفية» ممن تراوح أعمارهم الآن بين 30 و45 عاماً، عندما انتُخب باراك أوباما رئيساً للبلاد مرشّحاً عن الحزب الديمقراطي عام 2008.

وتُعدّ أوجه الشبه لافتة للغاية إذ أدلى كلا الجيلين بأصواتهما في ظل ظروف مماثلة: صراعات خارجية مستمرة وحالة من الضبابية الاقتصادية العميقة في الداخل.

وتماماً كما اعتُبر الناخبون الشباب ركيزة أساسية لنجاح أوباما، شهدت انتخابات منتصف الولاية تحولاً هائلاً لمصلحة الحزب الديمقراطي بين صفوف الشباب ممن هم دون سن الـ30.

وأظهر تحليل أجرته «فرانس برس» لبيانات مشروع «نورك» (NORC) للصحة المدنية والانتخابات، أن 65.5% من الناخبين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً صوّتوا لمصلحة الديمقراطيين، مقابل 30.6% فقط اختاروا الجمهوريين، إضافة إلى ذلك، فإن 16% ممن صوّتوا للرئيس الجمهوري دونالد ترامب عام 2024 من بين فئة الشباب، بدّلوا مواقفهم واختاروا مرشحي الحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات التشريعية.

ووفقاً للنتائج الأولية لاستطلاع لـ«نيويورك تايمز» جرى على مستوى البلاد، انحاز الشبان الذكور (18-29 عاماً) إلى المرشحين الديمقراطيين بفارق 40 نقطة مئوية تقريباً منذ انتخابات 2024، بينما ازداد تأييد النساء من الفئة العمرية ذاتها بفارق 27 نقطة.

وقالت أليا باديلي (20 عاماً) لـ«فرانس برس» إن «هذه الموجة الزرقاء الجديدة التي شهدتها البلاد تمنحني شعوراً كبيراً بالأمل»، وتأمل باديلي بأن تفي حاكمة ولاية أوهايو المنتخبة أيمي آكتون بوعودها المتعلقة بتطوير التعليم وتنظيم مراكز البيانات.

كذلك عبّر كاليب فارنس (22 عاماً)، وهو طالب يدرس مثل باديلي في جامعة أكرون، عن شعور بالأمل.

وقالت النائبة اليسارية عن نيويورك، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، المنتمية إلى جيل الألفية والتي تُعدّ من أبرز الأصوات الأصغر سنّاً في الكونغرس، في منشور على «إنستغرام»: «انظروا إلى عدد المقاعد التي بدّلناها الليلة الماضية (من قبضة الجمهوريين إلى الديمقراطيين)، لأنكم (أحدثتم موجة انتخابية) في أول تجربة تصويت لكم، وكأنكم تقولون: نعم، نحن قادرون على تغيير العالم».

لكن المشهد ليس وردياً بالكامل إذ يشعر أبناء «الجيل زد» الذين عايشوا تجربة تفشي «كوفيد-19» في المدارس والجامعات، بالقلق حيال المستقبل في ظل تحديات لعل أبرزها تغيّر المناخ، وتهديد الذكاء الاصطناعي لمستقبلهم المهني.