ماسك ينتقد بشدة مشروع قانون الميزانية

تصاعدت التوترات بين الحليفين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك، بعدما ندّد الرجل الأغنى في العالم بمشروع قانون الميزانية الضخم، الذي يسعى ترامب لإقراره في الكونغرس، وذلك في تباعد لافت يأتي بعد أيام قليلة من مغادرته منصباً مثيراً للجدل تبوّأه في البيت الأبيض.

وكان ترامب أشاد بماسك في حفل وداعي أقامه، أخيراً، له لدى مغادرته منصب رئيس «هيئة الكفاءة الحكومية».

وجاء في منشور لماسك على منصته «إكس»: «إن مشروع قانون الميزانية الضخم والشائن في الكونغرس هو رجس يثير الاشمئزاز»، في أشد انتقاد لأجندة ترامب يصدر عن رجل الأعمال.