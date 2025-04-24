الولايات المتحدة تعتزم حظر الملونات الغذائية الاصطناعية

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن نيتها حظر استخدام كل الملونات الاصطناعية المسموح بها حالياً في المنتجات الغذائية بالولايات المتحدة، في إجراء يدعمه خبراء الصحة، ويحظى بإجماع سياسي نادر.

وقال الرئيس الجديد لإدارة الغذاء والدواء الأميركية «إف دي إيه»، مارتي مكاري، في مؤتمر صحافي، إن الإدارة «تقضي فعلياً على كل الملونات الغذائية المشتقة من البترول في الولايات المتحدة».

وستُحظر بموجب هذا الإجراء ثمانية أنواع من الملونات الاصطناعية، كلها مشتقة من البترول، ويُنسب إليها التسبب بآثار صحية ضارة، تدريجياً بحلول نهاية عام 2026.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب حظر الإدارة الديمقراطية السابقة، في منتصف يناير الماضي، ملوناً غذائياً اصطناعياً يُسمى «ريد 3» (Red 3) في أميركا الشمالية، و«إي 127» (E127) في أوروبا، ويُعرف عن هذه المادة المضافة منذ أكثر من 30 عاماً أنها تسبب السرطان لدى الحيوانات، ومن بين الملونات المذكورة، تُعدّ ألوان «ريد 40» المعروفة بـ«إي 129» (E129) في أوروبا، و«ييلو 5» (إي 102 - E102) و«ييلو 6» (إي 110 - E110) الأكثر استخداماً في صناعة الأغذية، وفق ما كشف رئيس مركز العلوم في المصلحة العامة «CSPI»، بيتر لوري، لوكالة «فرانس برس».

وتُستخدم هذه الملونات في آلاف المنتجات الغذائية المختلفة، مثل الحلوى والحبوب والصلصات والمشروبات.