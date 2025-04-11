«النواب» الأميركي يصوّت للحد من سلطة القضاة

أقرّ الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يهدف إلى الحد من سلطة القضاة الفيدراليين، عقب هجمات الرئيس، دونالد ترامب، على النظام القضائي، واعتُمد مشروع القانون بأغلبية 219 صوتاً، فيما صوّت 213 من أعضاء مجلس النواب ضده، ويترتب حالياً أن يصوّت عليه مجلس الشيوخ، حيث فرص إقراره شبه معدومة، وعلى الرغم من سيطرة الجمهوريين على أغلبية 53 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، فإن قواعده تقضي بحصد الاقتراح 60 صوتاً لاعتماده، ويهدف النص إلى تقييد نطاق قرارات القضاة الفيدراليين، وبدلاً من أن يتمكنوا من فرض أوامر قضائية تُطبق على الصعيد الوطني، سيقتصر حكم هؤلاء القضاة على أجزاء القضية المعروضة عليهم.