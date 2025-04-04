المجر تقرر الانسحاب من «الجنائية الدولية»

قالت حكومة المجر أمس، إنها قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة جاءت بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد في زيارة رسمية، حيث هناك مذكرة اعتقال بحق نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية.

ووجه رئيس وزراء المجر المنتمي إلى تيار اليمين، فيكتور أوربان، دعوة إلى نظيره الإسرائيلي لزيارة بودابست في نوفمبر الماضي، بعد يوم من إصدار المحكمة مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

والمجر عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية وملزمة نظرياً باعتقال وتسليم أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة.