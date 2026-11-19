اتفقت الصين وروسيا والولايات المتحدة، خلال اجتماع ثلاثي جمع قادة الدول الثلاث اليوم الخميس، على السعي إلى إجراء إصلاحات في الأمم المتحدة، وزيادة إمدادات الوقود، والانخراط في حوار للحد من المخاطر النووية، وفقا لما ذكره مسؤولون صينيون وروس.

كما وجهت الدول الثلاث انتقادات للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن مسؤولي الدول يجب أن يتمتعوا بالحصانة من ملاحقاتها القضائية، ومحذرة من إساءة استخدام المحكمة لصلاحياتها.

وذكر البيان المشترك أن القادة ملتزمون بالمضي قدما في تعزيز الإصلاحات في الأمم المتحدة "لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية بفعالية أكبر".

وجاء هذا الإعلان في أعقاب لقاء تاريخي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.