وزارة العدل الأميركية تؤكد حق ترامب في منع صحافيين من دخول البيت الأبيض

أعلنت وزارة العدل الأميركية، في وقت متأخر من مساء أمس، أنه يحق للرئيس دونالد ترامب منع ثلاث وسائل إعلام وطنية كبرى من دخول مناطق داخل البيت الأبيض، بدعوى أن تغطيتها الإخبارية قد تشكل تهديدًا للأمن القومي.

وجاء في مذكرة قانونية قدمتها إدارة ترامب إلى المحكمة، في وقت متأخر من ليل أمس، أن "دخول البيت الأبيض يُعد امتيازًا وليس حقًا"، وذلك على الرغم من الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي لحرية الصحافة.

ودفع محامو الإدارة بأن ترامب يمتلك صلاحية التحكم في دخول مناطق داخل البيت الأبيض، لحماية معلومات تتعلق بالأمن القومي قد تكون موجودة في المجمع الرئاسي.

وكتبت وزارة العدل في المذكرة المقدمة إلى المحكمة: "على أقل تقدير، يمكن للحكومة التحكم في دخول الصحافيين إلى المناطق الرئاسية المقيدة، مثل المكتب البيضاوي، حتى لو كان ذلك لأسباب تتعلق بالتمييز على أساس وجهة النظر".

وأضافت الوزارة: "لقد خلص الرئيس إلى أن المدعين قد تورطوا في عدد من الحالات التي شكلت فيها تغطيتهم الصحفية تهديدًا للأمن القومي؛ إذ تثير مثل هذه التغطية مخاوف مباشرة تتعلق بالأمن القومي".

وجاءت المذكرات عشية جلسة طارئة أمام القضاء في واشنطن العاصمة.

من جانبها، تطالب شبكات CNN وMS NOW وPolitico المحكمة بإعادة حقها في دخول البيت الأبيض فورًا.

وفي حين تدافع وزارة العدل عن صلاحيات الرئيس، دأبت المحكمة الفيدرالية في واشنطن على إعادة حق الصحافيين في دخول البيت الأبيض كلما حاولت الإدارات المتعاقبة سحب هذا الحق، بما في ذلك من خلال إصدار أحكام أكدت حماية حرية الصحافة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة لوسائل الإعلام.