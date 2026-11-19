قضت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن "الاستنتاج المنطقي الوحيد"، من خلال الأدلة على حجم الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار خلال حملة عسكرية في عام 2017، هو أنها كانت تعتزم إبادة "جزء كبير" من أقلية الروهينغا.

وتعد نية الإبادة، الكاملة أو الجزئية، لجماعة ما، عنصرا أساسيا في تحديد ما إذا كانت الجرائم ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" بموجب القانون الدولي.

وجاء القرار المحكمة خلال جلسة استمرت ثلاث ساعات لقراءة الحيثيات بشأن ما إذا كانت ميانمار ارتكبت إبادة جماعية خلال "هجوم وحشي" شنته ضد أقلية الروهينغا قبل نحو عقد من الزمان.

وكان العنف أجبر مئات الآلاف من الأقلية المسلمة، التي تشكل غالبية سكان البلاد، على الفرار إلى دولة بنغلاديش المجاورة.

وذكرت المحكمة في وقت سابق أن الأدلة تشير إلى أن قوات ميانمار قتلت نحو 10 آلاف من الروهينغا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قاضي المحكمة قوله في حكمه، إنه "استنادا إلى جميع الأدلة مجتمعة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يمكن أن يفسر ما قامت به ميانمار، هو أنها كانت تعتزم إبادة جزء كبير من الجماعة المحمية، التي تحمل اسم الروهينغا، في ولاية راخين شمالي البلاد".

وهذه هي المرة الأولى التي تدين فيها محكمة العدل الدولية - دولة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.