قضاة "الجنائية الدولية": دوتيرتي مؤهل للمثول أمام المحكمة

قال قضاة المحكمة الجنائية الدولية إن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي مؤهل للمثول أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لها صلة بما يسمى حرب المخدرات التي شنها بينما كان يشغل منصبه، وفق ما أعلنته المحكمة اليوم الخميس.

وينفي دوتيرتي "81 عاما" الاتهامات المنسوبة إليه، ومن المقرر بدء محاكمته في 30 نوفمبر، حيث يواجه اتهامات بالقتل والشروع في القتل عن تورطه المزعوم في عشرات من عمليات القتل كجزء من الحرب على المخدرات.