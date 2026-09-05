الحكم بإعدام سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى في مصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة المنتجة والمذيعة سارة خليفة و12 متهماً آخرين، بالإعدام شنقاً، بتهم تكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، والتي عرفت إعلامياً بـ"قضية المخدرات الكبرى".

وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت سارة خليفة و12 متهماً آخرين في وقت سابق، إلى المفتي لاستطلاع الرأى الشرعي في إعدامهم.