فرنسا: أوروبا سترد بشكل متناسب على رسوم ترامب

قال وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي، أمس، إن أوروبا سترد بشكل متناسب على الرسوم الجمركية التي سيفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنها لن تصعد التوتر تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف فيراتشي لإذاعة «آر.إم.إس»: «أوروبا دائماً مع التفاوض وتهدئة الأمور، لأن الحروب التجارية، كما تعلمون، لا تفضي إلا إلى خاسرين».

ومن المقرر أن يفرض ترامب رسوماً جمركية مضادة شاملة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في العالم، ما أثار مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، فيما من المرجح أن يدفع ذلك دولاً أخرى إلى اتخاذ إجراءات مضادة.