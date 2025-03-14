استخدام ميغان أسلوب ديانا يثير حفيظة دوق كامبريدج

عبّر دوق كامبريدج، الأمير ويليام، عن استيائه من دوقة ساسكس، ميغان ماركل، لاستلهامها أسلوب والدته الراحلة الأميرة ديانا، واستغلالها إرثها لجذب الانتباه، ويشمل ذلك اختيارات لملابس ارتدتها من قبل ديانا، واستخدام إرثها وأسلوبها في مشاريع شخصية وتجارية، الأمر الذي أثار حفيظة ويليام.

وأخيراً ظهر على منصة «إنستغرام» منشور حديث، تظهر فيه ميغان مرتدية سترة رياضية أرجوانية من جامعة «نورث وسترن»، تشبه بشكل غريب تلك التي ارتدتها الأميرة ديانا عام 1996، ما أثار توترات جديدة بين دوق ودوقة ساسكس (الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل) والعائلة المالكة في بريطانيا.

يُقال إن ويليام غاضب للغاية من وراء جدران القصر، إذ يعتقد أن ميغان تستغل ذكرى والدته الراحلة لجذب الانتباه.

وعلى الرغم أن الأمير ويليام معروف بصمته عندما يتعلق الأمر بعلاقته مع شقيقه الأمير هاري المنفصل عن الأسرة المالكة البريطانية وزوجته ماركل، فقد تحدثت تقارير عن عدم رضاه أخيراً من محاولة ميغان المزعومة لتقليد الأميرة ديانا.

لم يمرّ استغلال ميغان للأميرة ديانا مرور الكرام على الإنترنت، إذ هاجم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الدوقة، لما اعتبروه محاولة مهووسة لربط نفسها بالأميرة الراحلة، حيث اتهمها النقاد باستغلال ذكرى ديانا لمزيد من الأضواء.

وفي حوار مع موقع «رادار أونلاين»، ذكر مصدر مطلع، فضّل عدم نشر اسمه: «لقد كان ويليام دائماً حريصاً للغاية على حماية إرث والدته، ويرى أن إيماءات ميغان المتكررة لأسلوب الأميرة ديانا هي أكثر من مجرد خيارات للأزياء، بل تبدو محسوبة».

وأضاف المصدر أن «ميغان وهاري أثارا حفيظة الكثيرين في العائلة المالكة، لكن هذا التصرف الأخير الذي اتخذته ميغان أثار غضب الكثيرين من محبي الراحلة ديانا».

وتابع المصدر: «ظاهرياً، لا يبدو أن ارتداء تلك السترة الرياضية أمر ذو أهمية، لكن بالنسبة لويليام، فهي خطوة مدروسة أخرى، حيث اتهم الأمير ويليام ميغان باستغلال اسم والدته ديانا وشهرتها في مشاريعها الشخصية والتجارية»، موضحاً أنه على سبيل المثال، تضمن فيلمها الوثائقي «هاري وميغان» لقطات تُظهر ميغان وهي تحمل ابنهما آرتشي بجانب صورة مؤطرة لديانا، وتحتها تعليق «من هذا؟ مرحباً جدتي.. هذه الجدة ديانا».

ويرى الكثيرون أن ذلك التعليق يعبر عن تحية لطيفة ولحظة مؤثرة، بينما اعتبرها النقاد محاولة أخرى لاستغلال إرث الأميرة ديانا لتحقيق مكاسب مهنية.

وإضافة إلى ذلك، أطلقت ميغان أخيراً شركة منتجات خاصة بأسلوب الحياة. ويعتقد بعض متابعي شؤون العائلة المالكة أن ميغان تحاول استغلال أناقة ديانا لتسويق منتجاتها.

كما يعتقدون أن «ميغان تُعرّض نفسها للنقد، وأنه يجب الحفاظ على صورة ديانا بكرامة، لا استخدامها كأداة تسويقية».

وبينما تستمر جهود ميغان لبناء امبراطوريتها الخاصة، يبدو أن أي شيء مرتبط، ولو من بعيد، بالأميرة ديانا سيظل مصدراً للتوتر الملكي. عن «ذا إيكونوميك تايمز»