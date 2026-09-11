الأمير جورج يبدأ رحلته في «إيتون» البريطانية على خطى والده ويليام

أصبح الأمير جورج، نجل أمير وأميرة ويلز، طالباً رسمياً في كلية «إيتون» البريطانية العريقة، بعدما التحق بالكلية، الثلاثاء الماضي، في أول أيامه الدراسية، برفقة والديه الأمير ويليام وكيت ميدلتون.

وكان في استقبال العائلة بساحة المدرسة مدير كلية «إيتون» سايمون هندرسون، ورئيس الكلية نيكولاس كوليريدج، حيث بدأت مراسم استقبال الأمير الشاب وتعريفه بالمدرسة التي اختار أن يواصل فيها تعليمه، على خطى والده الأمير ويليام.

وعلى الرغم من أن الأمير جورج، البالغ من العمر 13 عاماً، ظهر مرتدياً ملابس عادية خلال مراسم الاستقبال الرسمية، فقد نُشرت عقب وصوله صور جديدة له بالزي المدرسي المميز لكلية «إيتون».

والتقط المصور الذي يتولى بصورة منتظمة مهمة تصوير أفراد عائلة أمير وأميرة ويلز في المناسبات الرسمية، مات بورتيوس، ثلاث صور للأمير جورج، ظهر فيها للمرة الأولى مرتدياً الزي التقليدي للمدرسة.

وعلى غرار والده، سيلتزم الأمير جورج بقواعد الزي المدرسي الصارمة المعتمدة في هذه المدرسة الداخلية المرموقة المخصصة للبنين.

ويتألف الزي التقليدي من سترة سوداء طويلة الذيل، وسترة صدرية، وسروال مخطط بخطوط دقيقة، إلى جانب الياقة البيضاء الصلبة التي تعد من أبرز سمات الزي الرسمي لطلاب «إيتون».

وكان الأمير هاري، عم الأمير جورج، قد تحدث في مذكراته التي صدرت عام 2023 عن الصعوبات والتفاصيل المعقدة المرتبطة بارتداء الزي المدرسي في «إيتون»، حيث التحق بالمدرسة عام 1998.

وكتب هاري في مذكراته التي حملت عنوان «سبير»: «لم أكن أعرف حتى كيف أرتدي ملابسي في الصباح»، مؤكداً أن كل طالب في «إيتون» كان مطالباً بارتداء الزي الرسمي للمدرسة.

وإذا أصبح الأمير جورج مستقبلاً عضواً في مجموعة «بوب»، وهي مجموعة تضم كبار الطلاب في «إيتون»، وتمنح أعضاءها أدواراً قيادية داخل المدرسة، فسيسمح له بارتداء سترة صدرية أكثر تميزاً ولفتاً للنظر كجزء من زيه المدرسي.

وكان الأمير ويليام نفسه قد ارتدى، عندما كان عضواً في هذه المجموعة، سترة مزينة بنقوش مستوحاة من علم المملكة المتحدة، في واحدة من المراحل التي شهدت توليه دوراً قيادياً خلال سنوات دراسته في المدرسة.

وأعاد وصول أمير وأميرة ويلز برفقة الأمير جورج إلى كلية «إيتون» إلى الأذهان ذكريات اليوم الأول للأمير ويليام في المدرسة نفسها، في سبتمبر عام 1995، عندما كان يبلغ من العمر 13 عاماً.

وفي ذلك الوقت، رافقت الأميرة الراحلة ديانا والأمير تشارلز، الذي كان يحمل حينها لقب أمير ويلز، ابنهما الأكبر في هذه المناسبة المهمة.

وعلى الرغم من أن والدي ويليام كانا قد انفصلا قبل ذلك بثلاث سنوات، فإنهما اجتمعا معاً للمشاركة في اليوم الأول لابنهما في «إيتون». كما حضر الأمير هاري، الذي كان يبلغ من العمر 10 أعوام آنذاك، إلى جانب شقيقه الأكبر.

وفي المقابل، لم ترافق الأميرة شارلوت، البالغة من العمر 11 عاماً، والأمير لويس، البالغ من العمر ثمانية أعوام، والديهما في مراسم توديع الأمير جورج خلال يومه الأول في «إيتون».

وبعد انتهاء مراسم الاستقبال والتعارف، توجه الأمير ويليام وكيت ميدلتون برفقة ابنهما جورج إلى الممر المؤدي إلى المكان المخصص لإقامته داخل المدرسة، وكما هو الحال مع بقية طلاب السنة الأولى، الذين يُعرفون في «إيتون» باسم طلاب مجموعة «إف»، ساعد والدا جورج ابنهما في ترتيب غرفته الجديدة وتجهيزها والاستقرار فيها.

وكان الأمير جورج قد أبدى رغبته في السير على خطى والده والالتحاق بكلية «إيتون»، حيث درس الأمير ويليام بين عامي 1995 و2000، وشملت سنوات دراسة ويليام في المدرسة الفترة التي أعقبت وفاة والدته الأميرة ديانا عام 1997، وهو ما جعل تجربته في «إيتون» جزءاً مهماً من حياته خلال سنوات المراهقة.

وفي هذا السياق، قالت كاتبة السيرة الذاتية للعائلة المالكة في بريطانيا، سالي بيديل سميث، في تصريحات لمجلة «بيبول»، إن «(إيتون) كانت ملاذاً ضرورياً للغاية بالنسبة لويليام»، مضيفة أن المدرسة «ستوفر لجورج تعليماً رصيناً وعالي المستوى يحتاجه للقيام بدوره المستقبلي».

ومن المرجح أن يكون أمير ويلز قد أطلع ابنه الأكبر قبل بدء الدراسة على الكثير من التفاصيل المتعلقة بالحياة داخل «إيتون»، كما يُعتقد أنه قدم له بعض النصائح بشأن المصطلحات الخاصة التي تستخدم داخل المدرسة، بحكم تجربته الشخصية الطويلة فيها.

وربما يكون الأمير ويليام قد شارك ابنه أيضاً بعض التلميحات المتعلقة بما يعرف باسم «اختبار الألوان»، وهو اختبار سيخضع له الأمير جورج، ويتعين عليه خلاله التعرف إلى الألوان الرسمية لمساكن الطلاب الداخلية الـ25 في كلية «إيتون»، فضلاً عن معرفة مواقع مباني المدرسة المختلفة.

وخلال فترة الدراسة، سيقيم الأمير جورج داخل المدرسة مع زملائه خلال أيام الأسبوع، لكنه سيتمكن من العودة إلى منزل عائلته خلال عطلات نهاية الأسبوع المحددة.

عن «بيبول»

. الأمير جورج سيلتزم بقواعد الزي المدرسي الصارمة المعتمدة.