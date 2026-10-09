"ديانا غير المسموعة".. تسجيلات سرية بصوت الأميرة الراحلة تبث ﻷول مرة

تعتزم جهات إنتاج إذاعة تسجيلات صوتية سرية للأميرة ديانا لم يكشف عنها من قبل، في خطوة قد تفتح الباب أمام تسليط الضوء على مزاعم شقيقها إيرل سبنسر بشأن الملك تشارلز.

ومن المقرر عرض فيلم وثائقي جديد عن أميرة ويلز الراحلة العام المقبل، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لوفاتها. ويعتمد العمل الذي يحمل عنوان: "ديانا غير المسموعة"، على تسجيلات صوتية سرية سجلتها الأميرة ديانا بنفسها، وكانت قد سُلمت إلى الصحفي أندرو مورتون لكتابة الكتاب الأكثر مبيعا عام 1992 "ديانا: قصتها الحقيقية".

وتشكل هذه التسجيلات الآن أساسا لوثائقي من ثلاث حلقات تنتجه شركة "Love Monday TV". وقال منتجو العمل لموقع Deadline إن التسجيلات "تتناول بعض القضايا التي تطرق إليها شقيقها إيرل سبنسر في كتابه الأخير "أغنية البجعة" (Swan Song)، ما قد يضيف سياقا جديدا لمزاعمه.

وكان شقيق ديانا قد دخل في تبادل حاد للتصريحات مع قصر باكنغهام بعد أن ادعى أن الملك تشارلز قال "اطمئنوا، سننساها قريبا" عقب وفاة ديانا المفاجئة في حادث سير بباريس في أغسطس عام 1997. ورد القصر في بيان صدر الشهر الماضي بالقول: "بينما لا نعلق على الكتب من حيث المبدأ، فإن جلالة الملك يدرك أن ألم الفقد الأخوي يمكن أن يشوش العقل ويؤثر في الحكم ويلون الذاكرة بطرق لا يدركها الآخرون، حتى بعد سنوات طويلة من مثل هذا الفقدان". من جهتها، أكدت كيرين برفيلد من الشركة المنتجة "Love Monday" أن هدف الوثائقي ليس تصفية حسابات قديمة، بل "إعطاء ديانا صوتا".

وأضافت: "لطالما قدم لنا الإعلام هذه المأساة على أن ديانا كانت حزينة ووحيدة وتم التلاعب بها. وهذه التسجيلات لا تحكي هذه القصة إطلاقا. إنها تروي قصة امرأة شجاعة للغاية كانت تملك الإرادة وعرفت ما تريد وكيف تصل إليه".

ويعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها جهة واحدة إمكانية الوصول إلى كامل أرشيف التسجيلات دفعة واحدة، وبحسب بيرفيلد، فإنها تكشف عن الصفات الإنسانية لديانا. وأوضحت: "من الأمور التي أحببتها عندما سمعت التسجيلات لأول مرة هو سماع ضحكتها. وفي الحلقة الوسطى، نعود إلى طفولتها... وأعتقد أنها تظهر أنها امتلكت هذه الإرادة وهذا النوع من الدافع منذ سن مبكرة جدا".

ويشار إلى أنه من المقرر أيضا أن يحيي الأمير هاري ذكرى وفاة ديانا، وفق تقارير، بإنتاج فيلم وثائقي، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي من دوق ساسكس.