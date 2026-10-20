الأمير هاري: أرغب في التصالح مع عائلتي

قال الأمير هاري إنه ​يأمل في التصالح مع والده الملك تشارلز ‌ملك بريطانيا ​وبقية أفراد عائلته الذين انفصل عنهم عندما انتقل إلى الولايات المتحدة قبل ست سنوات.

وتسبب هاري، البالغ من العمر 42 عاما وابن الملك الأصغر، في حدوث انقسام كبير داخل العائلة عندما تخلى هو وزوجته ميغان عن مهامهما الملكية وانتقلا في 2020 إلى ولاية كاليفورنيا الأميركية التي وجّها منها انتقادات شديدة للمؤسسة الملكية.

ولم يتحدث هاري مع شقيقه الأكبر، ‌ولي العهد الأمير وليام، إلا نادرا على مدى سنوات، ولم تلتقِ عائلته مع والده مجددا إلا ‌في الآونة الأخيرة.

وقال هاري في مقابلة مع ‌مجلة "جي.كيو" إنه يرغب في إصلاح الأمور. وعاد هاري ‌في الآونة الأخيرة ‌إلى بريطانيا برفقة ميغان وابنيهما.

وأضاف هاري للمجلة "مع كل ما ​يجري في العالم، ‌فإن التصالح ​هو أهم شيء بالنسبة لي".

وتابع "وهناك من لا يريدون أن ينجح هذا التصالح. أما أنا فأريده أن ينجح".