شقيق الأميرة ديانا: لا تطاردوا «هاري» مثل أمه

قال شقيق الأميرة ديانا، تشارلز سبنسر، إن الطريقة التي تتعامل بها وسائل الإعلام مع الأمير ‌هاري وزوجته ​ميغان لا تختلف عما واجهته والدته الراحلة، مضيفاً في مقابلة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نشرت ​أمس، أن من الضروري استخلاص دروس من تلك الفترة.

وتوفيت ديانا عن 36 عاماً في حادث سير بباريس عام 1997 وقع لدى مطاردة مصورين على دراجات نارية للسيارة التي تقلها، ما أثار موجة من الحزن وتساؤلات حول ⁠ما إذا كانت وسائل الإعلام تتحمل قدراً من المسؤولية عن وفاتها، بعد أن نشرت على مدى سنوات تفاصيل حياتها على الصفحات الأولى.

وتابع شقيق سبنسر: «إذا نظرتم إلى ‌أحد المقالات في صحيفة شعبية عن ديانا أو عن الزوجين اللذين تتحدثون عنهما، هاري وميغان، فستجدون أنها يمكن أن تكون مزعجة للغاية.. أعتقد أن من ‌الواجب حقاً على الناس أن يتعلموا من مثال ديانا». وأشار هاري، الابن الأصغر لديانا، وزوجته ميغان ​إلى تأثير وسائل الإعلام ‌على حياتهما ووصفاه ​بأنه «سام»، قبل أن يتخليا عن مهامهما الملكية ⁠وينتقلا إلى الولايات المتحدة في 2020، كما رفعا دعاوى قضائية ضد الكثير من الصحف البريطانية الشعبية قبل عودتهما إلى بريطانيا في أغسطس الماضي.

وتصدر سبنسر ⁠عناوين الأخبار في أنحاء العالم مؤخراً بعد نشر سلسلة عن كتابه (سوان سونج: ديانا، ماي سيستر) أو «أغنية البجعة: ديانا.. أختي» في صحيفة «ديلي ⁠ميل»، إذ اتهم زوجها السابق وهو الملك تشارلز حالياً بأنه بدا «مبتهجاً بشكل مفرط» في الساعات التي أعقبت وفاتها. ورد القصر بالقول إن الملك «يدرك أن ألم الحزن بسبب فقد أحد الأشقاء يمكن أن يحجب العقل، ويؤثر في الحكم على الأمور، ويشوه الذكريات بطرق لا يدركها الآخرون، ‌حتى بعد مرور سنوات عديدة على هذا الفقد».