تكريما لذكراها.. الأمير هاري يخطط لإنتاج فيلم وثائقي عن والدته ديانا

أفادت صحيفة "ديلي تلغراف"، نقلاً عن مصدر مقرّب من الأمير هاري، بأن دوق ساسكس يجري محادثات لإنتاج فيلم وثائقي يتناول حياة والدته الراحلة، الأميرة ديانا، أميرة ويلز.

وبحسب بيانات الصحيفة، يعتزم الأمير هاري تكريم ذكرى والدته بهذه الطريقة، حيث يكون العام المقبل الذكرى 30 سنة على مصرعها الأليم بحادث سير مروع في باريس.

وقالت مصادر للصحيفة: "لم يتم إقرار أو تأكيد أي شيء بعد، والأمور قيد الدراسة لإيجاد الطريقة المثلى لتكريم ذكراها في هذا العام اليوبيلي المهم".

وكما جاء في المقال، قد تشتري الفيلم خدمة البث "نتفليكس".

وبحسب الصحيفة، ناقش الأمير هاري هذا الموضوع بالفعل مع أصدقاء والدته وشقيقها الإيرل تشارلز سبنسر.

وقد فضل سبنسر، وفقا للصحيفة، ألا يكون "رأسا متكلما" في المشروع التلفزيوني، حيث سيطرح كتابه الخاص في الأسواق بعنوان "أغنية البجعة: ديانا، أختي" رسميا للبيع في 22 سبتمبر، لكن المقتطفات المنشورة منه عن سيرتها أثارت بالفعل استياء قصر باكنغهام.