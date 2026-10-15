أول ظهور علني لهاري وميغان معاً منذ عودتهما إلى بريطانيا

زار الأمير هاري وزوجته ميغان الخميس جمعية خيرية في مدينة نوتنغهام بوسط إنجلترا، في أول نشاط علني مشترك لهما منذ عودتهما إلى المملكة المتحدة في أواخر أغسطس.

واستقبل السكان المحليون الذين تجمعوا خلف حاجز بحفاوة الزوجين اللذين وصلا وهما يتبادلان الابتسامات ويمسك كل منهما بيد الآخر.

وكان دوق ودوقة ساسكس يعتزمان زيارة ثلاث جمعيات محلية تدعم الشباب من خلال الموسيقى والأفلام والرياضة وتكافح الفقر.

ومنذ عودتهما إلى بريطانيا مع طفليهما آرتشي وليليبت، بعد ست سنوات أمضياها في الولايات المتحدة، ظلّ ظهور هاري وميغان العلني محدودا نسبيا، مع العلم أنّ النجل الأصغر للملك تشارلز الثالث شارك بمفرده في مناسبات عامة عدة لصالح جمعيات خيرية يرعاها أو يدعمها.

غادر هاري وميغان المملكة المتحدة عام 2020 وسط توترات مع العائلة الملكية، وأصبحا مُذاك عضوين غير ناشطين فيها.

وبعد عودتهما بفترة وجيزة، أوضح قصر باكنغهام أن أي أعمال خيرية قد يقومان بها ستُنفذ "بصفتهما الشخصية".