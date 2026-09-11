هاري وميغان منذ اليوم أصبحا "مواطنين عاديَّين" .. هكذا قرَّر الملك

سيظل الأمير هاري وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، "مواطنين عاديين" ولن يعودا إلى ممارسة مهامهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة، رغم إقامتهما في المملكة المتحدة، وفقاً لرسالة أصدرها رئيس الديوان الملكي البريطاني.

وجاءت الرسالة بتوجيه من والد هاري، الملك تشارلز الثالث، في أول تعليق رسمي من الملك والقصر على عودة دوق ودوقة ساسكس إلى بريطانيا، بعد نحو ست سنوات من تخليهما عن أدوارهما الملكية وانتقالهما للإقامة في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

كما قال متحدث باسم هاري وميغان، الثلاثاء، إن الزوجين فوجئا بالرسالة، من دون أن يدليا بمزيد من التعليقات بشأن مضمونها، وفق ما نقلته شبكة ABC نيوز الأميركية.

وأُرسلت الرسالة من اللورد تشامبرلين إلى فريق الأمير هاري، إلى جانب مسؤولين بارزين في الحكومة البريطانية والمؤسسة العسكرية، وجددت التأكيد على الوضع الرسمي للزوجين، مشيرة إلى أنهما سيواصلان التمتع ب"الاستقلال المالي"، إلى جانب احترام خصوصيتهما وفقاً لرغبتهما.

وأوضحت الرسالة أنه "لا تغيير في الوضع الحالي لدوق ودوقة ساسكس"، مشيرة إلى أن صفتي "صاحب السمو الملكي" و"صاحبة السمو الملكي" اللتين يحملهما الزوجان لا تزالان معلقتين ولا تُستخدمان.

كما أكدت أن الأنشطة الخيرية التي يقوم بها هاري وميغان تعد شأناً شخصياً لهما، ويتم تنفيذها بصفتهما الخاصة، مشيرة إلى أن وضعهما "يشبه وضع المواطنين العاديين ممن لديهم مصالح تجارية وخيرية".

وكان هاري وميغان قد أعلنا في عام 2020 التخلي عن أدوارهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة، في اتفاق نص على عدم استخدامهما ألقاب "صاحب السمو الملكي" و"صاحبة السمو الملكي"، وعدم تمثيل الملك في المناسبات الرسمية، إلى جانب التوقف عن الحصول على أموال عامة مقابل أداء المهام الملكية.

في المقابل، أصبح بإمكان الزوجين تحقيق دخل من مشروعاتهما وأعمالهما الخاصة، وهو ما فعلاه خلال السنوات الماضية عبر مجموعة من المشاريع التجارية والإعلامية.

كما لم يعد هاري وميغان يحصلان على مستوى الحماية الأمنية المسلحة التي تمولها أموال دافعي الضرائب تلقائياً، خلافاً لأفراد آخرين من العائلة المالكة، من بينهم الملك تشارلز وولي العهد الأمير وليام. ومنذ انتقالهما إلى كاليفورنيا، اعتمد الزوجان على فريق أمني خاص ممول من مواردهما الشخصية.

فيما لم يعلن هاري وميغان تفاصيل رسمية بشأن عودتهما إلى المملكة المتحدة، إلا أن مصادر مقربة منهما أفادت بأن الزوجين وطفليهما، آرتشي وليليبت، وصلا إلى بريطانيا في 26 أغسطس الماضي.

وبحسب مصدر مطلع، يعتزم الزوجان الإقامة في المملكة المتحدة "لفترة ممتدة"، على أن يلتحق طفلاهما بالمدرسة هناك، فيما لم يُكشف رسمياً عن مكان إقامة الأسرة أو المدرسة التي سيلتحق بها آرتشي وليليبت.

وظهر الأمير هاري علناً الثلاثاء للمرة الأولى منذ عودته إلى بريطانيا، بعدما نشر استوديو Tower Bridge Studios في لندن صورة له عبر حسابه على «إنستغرام»، مع رسالة ترحيب به، قبل أن يقوم الاستوديو لاحقاً بحذف الصورة من حسابه.

ومنذ انتقالهما إلى الولايات المتحدة والابتعاد عن الحياة الملكية، انخرط هاري وميغان في عدد من المشاريع التجارية والإعلامية، شملت مشاركات في فعاليات وارتباطات إعلامية، إلى جانب اتفاق إنتاج مع منصة نتفليكس.