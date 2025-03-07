بوتين يعيّن ألكسندر دارتشييف سفيراً في واشنطن

أظهر مرسوم، نشر أمس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عيّن ألكسندر دارتشييف، سفيراً جديداً في الولايات المتحدة، وقالت وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي، إن واشنطن أعطتها الضوء الأخضر لتعيين دارتشييف خلال اجتماع بين مسؤولين روس وأميركيين في تركيا، ودارتشييف دبلوماسي مخضرم قضى فترتين طويلتين في سفارة روسيا بواشنطن، وكان سفيراً لبلاده لدى كندا بين عامَي 2014 و2021، وهو حالياً رئيس قسم أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غيّر خلال ولايته الثانية، سياسة بلاده الخارجية تجاه روسيا، لتشهد العلاقات تقارباً بعد فتور في عهد سلفه جو بايدن.