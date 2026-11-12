الكرملين: محادثات بوتين مع مبعوثي أميركا كانت مفيدة

قال الكرملين اليوم الخميس ‌إن ​المحادثات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثين للرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت مفيدة، وإن الجانب الأميركي أيد اقتراح بوتين بإرسال بعثة إنسانية مشتركة إلى إحدى ‌المدن في شرق أوكرانيا.

وذكر يوري أوشاكوف مساعد الرئيس ‌الروسي أن بوتين سيواصل المناقشات ‌بشأن أوكرانيا مع ‌نظيره الأميركي ‌خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا ​والمحيط الهادي (أبيك) ‌التي ​ستنعقد في الصين في وقت لاحق من الشهر.

وقال إن محادثات السلام ​المباشرة مع أوكرانيا ستستمر بعد استئنافها هذا الأسبوع عقب توقف دام تسعة أشهر.

وأضاف أن روسيا أوضحت للمبعوثين الأميركيين أن حلف شمال الأطلسي لا يمكنه التوسع أكثر ‌من ذلك، وعبر عن أمله في ​أن تدعم أوروبا المحادثات بشأن بنية أمنية أوروبية جديدة.