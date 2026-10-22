بدعم حكومي.. دُمى بملابس عسكرية في مسابقة للألعاب بروسيا

في مسابقة للألعاب تدعمها الدولة ​في روسيا، جاورت دمية، على شكل قطة ترتدي زي ‌سائق دبابة، شخصيات ​من الحكايات الشعبية السلافية، ونموذجاً لكاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية، ودمى زرقاء العينين ترتدي زي الجيش الروسي إبان الحرب العالمية الثانية.

وتهدف مسابقة «اللعبة الوطنية» إلى الترويج لألعاب مصنوعة محلياً، تعكس الثقافة والتاريخ الروسيين.

وعرض 80 متسابقاً وصلوا إلى التصفيات النهائية إبداعاتهم بمركز معارض ضخم في موسكو، حيث انهمك الأطفال في رسم نقوش شعبية على ألعاب خشبية، وفي اللعب بنموذج لصاروخ فضائي سوفييتي مصنوع ‌من مكعبات تركيب شبيهة بالليغو، وبنوا أكواخاً تقليدية من قطع متعددة الألوان.

وقالت رئيسة الرابطة الوطنية لمعلمي رياض الأطفال، فاليريا أوستينسكايا: «هناك تركيز قوي على ‌غرس حب الوطن لدى الأطفال من خلال اللعب، وهذا أمر ‌بالغ الأهمية، إذ لا ‌يتم عبر الإكراه، بل من خلال اللعب».