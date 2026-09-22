موسكو: رفض أميركا منح تأشيرة لنائب وزير الخارجية تصرف "غير ودي"

قال ​الكرملين اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرة دخول لنائب وزير الخارجية الروسي ‌ألكسندر عليموف قبيل انعقاد ‌أعمال الجمعية العامة للأمم ‌المتحدة في ‌نيويورك، ‌ووصف الأمر بأنه ​تصرف "غير ‌ودي".

وذكر ​المتحدث باسم الكرملين دميتري ​بيسكوف أن هذه الخطوة تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، ‌وأضاف أن روسيا ستثير ​هذه المسألة مع واشنطن.