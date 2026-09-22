موسكو: رفض أميركا منح تأشيرة لنائب وزير الخارجية تصرف "غير ودي"
قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرة دخول لنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر عليموف قبيل انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ووصف الأمر بأنه تصرف "غير ودي".
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هذه الخطوة تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، وأضاف أن روسيا ستثير هذه المسألة مع واشنطن.
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