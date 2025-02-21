كوريا الشمالية تنتقد أميركا بسبب صفقة غواصات

انتقدت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، أمس، الولايات المتحدة بسبب صفقة غواصات نووية مع أستراليا في إطار شراكة «أوكوس»، التي جرى توقيعها عام 2021، ووصفتها بأنها «تهديد للسلام الإقليمي». وأشار تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إلى أنه يتعين على واشنطن توخي الحذر إزاء العواقب المترتبة على ما وصفتها بالتحالفات النووية، في إشارة إلى «أوكوس»، والتعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية واليابان، ودفعت أستراليا أول 500 مليون دولار للولايات المتحدة ضمن صفقة غواصات نووية في إطار «أوكوس»، وبموجب شراكة «أوكوس» ستدفع أستراليا للولايات المتحدة ثلاثة مليارات دولار لتعزيز القدرة الصناعية الأميركية للغواصات.