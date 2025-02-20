ملياردير أسترالي يطلق حزباً بإلهام من ترامب

أطلق الملياردير الأسترالي، كلايف بالمر، أمس، حزباً سياسياً قال إنه مُستلهَم بشكل مباشر من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الاتحادية على مستوى البلاد، وقال قطب التعدين إن حزبه «ترامبيت أوف باتريوتس» (بوق الوطنيين): «سيجفف المستنقع» في العاصمة كانبيرا، في إشارة إلى انتهاج خطط ترامب لتقليص حجم الحكومة بشكل كبير، وأضاف بالمر في مؤتمر صحافي أعلن فيه تدشين الحزب: «نعتقد أن دونالد ترامب ناجح للغاية في تقليص الإنفاق العام».

كما انتقد بالمر الهجرة الجماعية، وقال إن الحزب لن يعترف إلا بنوعين فقط من الجنس البشري، ما يعكس موقفين يفضلهما ترامب أيضاً.