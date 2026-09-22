أستراليا تدق ناقوس الخطر بشأن شيخوخة السكان

توقعت أستراليا، أمس، أن عدد الوفيات سيتجاوز عدد ​المواليد للمرة الأولى في فترة ستينات القرن الـ21، وهو ‌تحول ديموغرافي ​له تداعيات بعيدة المدى على اقتصاد بلد يعاني من شيخوخة السكان، وانخفاض معدلات المواليد، وانخفاض معدلات الهجرة.

وعلى مدى عقود، حافظت أستراليا على النمو السكاني بالاعتماد على الهجرة لتعويض انخفاض معدلات المواليد. لكن مع تباطؤ معدلات الهجرة حالياً، بدأت البلاد تسلك مساراً سلكته من قبل العديد من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية، حيث تجاوز فيها عدد الوفيات بالفعل عدد المواليد.

وفي تقرير «مستقبل الأجيال» في أستراليا، الذي يهدف لاستكشاف الآفاق الاقتصادية والمالية للدولة على مدى أربعة عقود، حددت وزارة الخزانة ‌أن أبرز خمسة تحولات لها تبعات ستدخل تغيراً جذرياً سيعيد تشكيل ملامح الآفاق الاقتصادية هي الذكاء الاصطناعي، والانقسامات الجيوسياسية، والتحول في قطاع الطاقة، وشيخوخة ‌السكان، والتحول إلى اقتصاد قائم على الخدمات. وتتوقع الوزارة الآن أن ‌يتباطأ معدل النمو السكاني إلى 0.9% سنوياً على مدى العقود ‌الأربعة المقبلة، متأثراً بانخفاض معدلات الخصوبة ‌واستمرار انخفاض صافي الهجرة من الخارج، وهو الفرق بين عدد المهاجرين الوافدين والمغادرين، قبل أن ​يستقر لاحقاً. ويشكل هذا انخفاضاً ‌مقارنة بمتوسط ارتفاع ​بلغ 1.4% على مدار الـ40 عاماً الماضية.

وحذر التقرير أيضاً من أن ارتفاع معدلات الشيخوخة بين السكان ستزيد الطلب على خدمات الرعاية، حيث ستواجه ‌المناطق ذات السكان المسنين نقصاً أكبر في العمالة في قطاعي الرعاية الصحية ورعاية المسنين.

وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز، في خطاب: «لأول مرة، من المتوقع أن يتجاوز عدد الوفيات عدد المواليد بحلول ستينات القرن الـ21».

وأضاف: «سيتزايد عدد السكان المحليين الذين ​تجاوزوا 85 عاماً إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2066، ما سيزيد من الضغط على الخدمات الصحية».