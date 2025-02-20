ترامب يقيل المدعين العامين الفيدراليين بعهد بايدن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه أمر بإقالة جميع المدعين العامين المعينين من قِبل سلفه جو بايدن. وكتب الرئيس الجمهوري على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي أنه «على مدى السنوات الأربع الماضية تم تسييس وزارة العدل أكثر من أي وقت مضى».

ويعزو ترامب باستمرار الملاحقات القضائية التي تعرض لها إلى «استغلال العدالة» من قبل الإدارة الديمقراطية السابقة.

وأضاف: «لذلك أمرت بإقالة جميع المدعين العامين المتبقين من عهد بايدن»، مشيراً إلى ضرورة «تنظيف البيت على الفور واستعادة الثقة» في النظام القضائي، على حد تعبيره.

وفي الولايات المتحدة 93 مدعياً عاماً، جرى العُرف على أن يقيلهم الرئيس الجديد في مستهل ولايته، ليستبدل بهم آخرين يعينهم بنفسه.

لكن العديد من المدعين العامين الذين عينهم بايدن لم ينتظروا عودة ترامب إلى البيت الأبيض لإقالتهم، بل استقالوا قبل ذلك.

وفي أواخر يناير الماضي، أقال القائم بأعمال وزير العدل عدداً من المسؤولين الذين عملوا مع المحقق العدلي الخاص، جاك سميث، الذي تابع القضيتين الجنائيتين الفيدراليتين اللتين لوحق بهما ترامب قبل أن يتم إسقاطهما، بعد انتخابه في نوفمبر الماضي.

وقال يومها إنه يعتقد أن هؤلاء: «لا يمكن الوثوق بهم في تنفيذ برنامج الرئيس بأمانة، بسبب دورهم المهم في الملاحقات بحق الرئيس».