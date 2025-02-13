زيلينسكي يعرض مبادلة أراضٍ مع روسيا.. وموسكو تغازل ترامب بإطلاق سجين أميركي

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداده لمبادلة أراضٍ في أي مفاوضات تجري مع روسيا التي أطلقت بدورها سراح سجين أميركي واحد على الأقل، في خطوة وصفها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنها بادرة حسن نية باتجاه إنهاء الحرب.

ورفض زيلينسكي في الماضي التخلي عن أي أراضٍ، بعد الحرب الروسية على بلاده في فبراير 2022.

لكن في مقابلة أجرتها معه «ذي غارديان»، قال إن كييف مستعدة لعقد محادثات جديّة قبيل اجتماع الغد، أثناء «مؤتمر ميونيخ للأمن» مع نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، المناهض علناً للدعم الأميركي العسكري لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي: «سنبادل منطقة بأخرى»، مضيفاً أنه على استعداد لمبادلة أراضٍ في منطقة كورسك الروسية، التي سيطرت عليها أوكرانيا في إطار هجوم خاطف، العام الماضي. وأقر بأنه لن يكون بإمكان أوكرانيا أن تحظى بضمانات أمنية مع الشركاء الأوروبيين وحدهم، قائلاً إن «الضمانات الأمنية من دون أميركا ليست ضمانات أمنية حقيقية».

وأثمرت أول زيارة معروفة لعضو في إدارة ترامب إلى روسيا، منذ عاد إلى البيت الأبيض الشهر الماضي، وهي للموفد الخاص ستيف ويتكوف، عن ضمان إطلاق سراح مارك فوغيل، المسجون منذ عام 2021 بتهم تتعلق بالمخدرات، وقال ترامب للصحافيين تعليقاً على إطلاق سراح فوغيل: «تم التعامل معه بشكل جيد جداً في روسيا»، مضيفاً: «في الحقيقة آمل أن تكون هذه بداية علاقة يمكننا من خلالها إنهاء الحرب».