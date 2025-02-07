تركيا تحيي الذكرى الثانية لـ «زلزال القرن»

أحيت تركيا، أمس، الذكرى السنوية الثانية لزلزال السادس من فبراير 2023، الذي أودى بحياة 60 ألف شخص، بمن فيهم أشخاص في سورية المجاورة، وحوّل مدناً إلى أنقاض.

وانهارت آلاف المباني السكنية في جنوب شرق تركيا، عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات، ووقع فجراً، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من الأشخاص أثناء نومهم، وفي وقت حدوث الزلزال دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي وصف المأساة بأنها «كارثة القرن»، مواطنيه إلى «التحلي بالصبر».

وتعهّد أردوغان بمواصلة جهود البناء «مع الكثير من العمل والجهد والشجاعة والإرادة الفولاذية، حتى استعادة المدن بالكامل».