واشنطن: توقيف مشتبه فيه خطط لقتل وزير الخزانة         

أُوقِف رجل يشتبه في أنه خطط لقتل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، بعدما سلّم نفسه للشرطة في مبنى «الكابيتول» الأميركي، وفق ما جاء في وثيقة للمحكمة.

وأفادت الشكوى الجنائية بأن راين إنغليش، وهو من ماساتشوستس، كان مسلحاً بسكين قابلة للطي وزجاجتَي «مولوتوف»، عندما اقترب من شرطي خارج «الكابيتول» وسلّم نفسه، وأضافت الوثيقة أن إنغليش أخبر الشرطي بأنه جاء «لقتل سكوت بيسينت».

وتابعت أن إنغليش خطط في البداية لاغتيال وزير الدفاع، بيت هيغسيث، أو رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، لكنه حوّل هدفه إلى بيسينت بعدما علم أن جلسة ستُعقد لتأكيد تعيينه.