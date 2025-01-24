ترامب يرشح رئيساً سابقاً لشركة وجبات سريعة سفيراً لدى الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ترشيح رئيس سابق لشركة وجبات سريعة ليكون سفيراً للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، بعد أن رشحه خلال ولايته الأولى لمنصب آخر، لكنه اضطر إلى الانسحاب بعد الكشف عن أمور تتعلق بحياته الخاصة.

وفي عام 2017 وقع خيار ترامب على أندرو بازدر، الذي أدار الشركة الأم لسلسلة مطاعم «هارديز وكارلز جونيور»، لتولي وزارة العمل، لكن الكشف عن توظيفه مهاجرة غير شرعية كمدبرة لمنزله وعدم دفعه ضرائب على راتبها دفعه للانسحاب.

وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «خلال تبوئه منصب الرئيس التنفيذي لمدة 17 عاماً، قاد آندي الشركة للخروج من صعوبات مالية خطرة، ما سمح لها بالبقاء وتحقيق الأمان المالي والنمو».

وأضاف: «سيقوم آندي بعمل ممتاز في تمثيل مصالح أمتنا في هذه المنطقة المهمة».

وكان مجلس الشيوخ يستعد لعقد جلسة للمصادقة على بازدر وزيراً للعمل عام 2017، عندما تزايدت الانتقادات بشأن آرائه، خصوصاً معارضته وضع حد أدنى للأجور للعمال الأميركيين.

كما اعترف بازدر، البالغ 74 عاماً، بعدم دفع الضرائب المستحقة عن موظفة لديه غير موثقة.

ورشح ترامب الناشط والكاتب المحافظ، أل. برنت بوزيل الثالث رئيساً لوكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي التابعة لوزارة الخارجية، والتي تشرف على إذاعة صوت أميركا الممولة حكومياً.