بايدن يحذّر من «أوليغارشية تتشكّل في أميركا»

حذّر الرئيس الأميركي، جو بايدن، في خطاب وداعي ألقاه الليلة قبل الماضية، قبل أيام من انتهاء ولايته، من خطورة «أوليغارشية (حكم الأقلية) تتشكّل في أميركا»، معتبراً كذلك أن «الأميركيين غارقون في سيل من الأخبار المضللة»، ما يهدّد بـ«إساءة استخدام السلطة».

وفي آخر خطاب له إلى الأمة، قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير الجاري، قال الرئيس الديمقراطي إن الولايات المتحدة تواجه «تركزاً خطراً للسلطة في أيدي حفنة من الأشخاص الفاحشي الثراء»، وسيسلم بايدن (82 عاماً) السلطة، الإثنين المقبل، إلى سلفه الملياردير الجمهوري، دونالد ترامب، الذي تحالف مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع التكنولوجيا المتطورة، في مقدّمتهم إيلون ماسك، أثرى رجل في العالم.