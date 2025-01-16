الرياح الساخنة تُعقد عمليات الإنقاذ في لوس أنجلوس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية من رياح ساخنة وعاتية قد تضرب مدينة لوس أنجلوس، ما يهدد بتأجيج النيران المستعرة بالفعل منذ أسبوع، في ثانية أكبر مدن الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التحذير فيما يأمل رجال الإطفاء المنهكون في لوس أنجلوس أن تهدأ رياح «سانتا آنا» الساخنة والجافة التي تعصف بالمنطقة، متسببة في إشعال حرائق أودت بحياة 24 شخصاً حتى الآن.

ويثير الانخفاض الكبير لمستوى الرطوبة، الذي قد يؤدي إلى «امتداد سريع جداً للحريق» في بعض المناطق، قلق خبراء الأرصاد الجوية.

وتخشى السلطات ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الحرائق التي تعد من بين الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، روبرت لونا، إن البحث عن الضحايا «مهمة شاقة للغاية، ومن المؤسف أننا نعثر على جثث كل يوم».

ويعمل الآلاف من عناصر الإطفاء على إخماد الحرائق تؤازرهم تعزيزات بشرية ولوجستية والعشرات من صهاريج المياه، لكن مكافحة النيران لاتزال مهمة قاسية والأضرار هائلة، فقد أتت الحرائق على 9700 هكتار في حي باسيفيك باليساديس الراقي، وعلى أكثر من 5500 هكتار في مدينة ألتادينا شمال لوس أنجلوس.