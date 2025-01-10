بايدن يلغي رحلة إلى إيطاليا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس، جو بايدن، ألغى رحلة كان مقرراً أن يقوم بها إلى إيطاليا اعتباراً من أمس وحتى 12 يناير الجاري، وذلك بهدف التركيز على جهود مكافحة الحرائق الهائلة المستعرة في محيط لوس أنجلوس، وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية، كارين جان بيار، إن بايدن الذي توجه إلى لوس أنجلوس، أول من أمس، قد «قرّر إلغاء رحلته المقبلة إلى إيطاليا من أجل التركيز على إدارة كل نواحي الاستجابة الفيدرالية في الأيام المقبلة».

وكانت السلطات الأميركية أمرت، الليلة قبل الماضية، سكان وسط منطقة هوليوود التاريخية بإخلاء منازلهم، بعد اندلاع حريق جديد على بُعد مئات الأمتار فقط من جادة هوليوود.